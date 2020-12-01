ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

«Версия»: в конце января 2021-го армия Украины может атаковать Приднестровье по согласованию с Санду

, 14:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Версия»

«Версия»: в конце января 2021-го армия Украины может атаковать Приднестровье по согласованию с Санду
Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Вооруженные силы Украины в конце января следующего года могут атаковать Приднестровье по согласованию с избранным президентом Молдавией Майей Санду. Такой вариант развития событий допускается в публикации, размещенной на страницах российских СМИ.

Как пишет издание «Версия», Санду попросила украинского лидера Владимира Зеленского помочь Кишиневу с возвращением контроля над Приднестровьем. Молдавский политик предложила Киеву организовать тотальную блокаду непризнанной республики, говорится в процитированном материале.

Согласно предполагаемому плану Майи Санду, если с помощью данной меры не удастся принудить Тирасполь к сдаче, по Приднестровью в конце января 2021-го будет нанесен военный удар. Это должна сделать армия Украины.

Ранее во вторник сообщалось, что Игорь Стрелков, экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР, спрогнозировал быстрый разгром российского миротворческого контингента, дислоцированного в Приднестровье, в случае нападения на регион кишиневских и киевских силовиков.

ДЦ

В мире

«Версия»: в конце января 2021-го армия Украины может атаковать Приднестровье по согласованию с Санду

Источник: в конце января армия Украины может атаковать Приднестровье по согласованию с Санду

Вооруженные силы Украины в конце января следующего года могут атаковать Приднестровье по согласованию с избранным президентом Молдавией Майей Санду. Об этом говорится в публикации, размещенной в СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью