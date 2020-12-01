Стрелков предрек быстрый разгром российских миротворцев в случае нападения Молдавии и Украины на Приднестровье

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1 декабря 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Российские миротворцы, MOD Russia / globallookpress.com

Игорь Стрелков, бывший командир ополченцев ДНР, предсказал быстрый разгром российского миротворческого контингента в Приднестровье в случае нападения Молдавии и Украины на непризнанную республику. Соответствующую точку зрения эксперт озвучил в разговоре с журналистами.

Ранее на текущей неделе Майя Санду, избранный президент Молдавии, высказалась за вывод военных РФ из Приднестровья. Согласно прогнозу Стрелкова, в случае нападения на регион молдавских сил миротворцы предположительно смогут продержаться в течение нескольких недель. Если подключится армия Украины, группировка будет разгромлена за двое-трое суток, предрек собеседник НСН.