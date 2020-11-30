Санду заявила о необходимости вывода российских войск из Приднестровья

Аргументы Недели → В мире 13+

30 ноября 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Майя Санду. Фото: сайт правительства Молдавии.

Новый президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости вывода из Приднестровского региона оперативной группы российских войск.

По ее словам, нынешняя миротворческая миссия должна быть переформатирована в гражданскую под эгидой ОБСЕ. Санду отметила, что опасности военных действий давно нет, поэтому позиция Молдавии в этом вопросе – гуманитарных характер миссии

Санду также заявила, что намерена активно работать над этими вопросами на посту главы государства с российским руководством. Она напомнила, что в августе 2019 года глава Сергей Шойгу обсуждал с молдавскими властями ситуацию с боеприпасами, которые остались в Приднестровье после распада Советского Союза.

Ранее сообщалось, что Санду выступила за отставку правительства Молдавии.