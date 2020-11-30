Санду заявила о необходимости вывода российских войск из Приднестровья
30 ноября 2020, 15:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Новый президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости вывода из Приднестровского региона оперативной группы российских войск.
По ее словам, нынешняя миротворческая миссия должна быть переформатирована в гражданскую под эгидой ОБСЕ. Санду отметила, что опасности военных действий давно нет, поэтому позиция Молдавии в этом вопросе – гуманитарных характер миссии
Санду также заявила, что намерена активно работать над этими вопросами на посту главы государства с российским руководством. Она напомнила, что в августе 2019 года глава Сергей Шойгу обсуждал с молдавскими властями ситуацию с боеприпасами, которые остались в Приднестровье после распада Советского Союза.
Ранее сообщалось, что Санду выступила за отставку правительства Молдавии.
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