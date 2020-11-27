Майя Санду выступила за отставку правительства Молдавии

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27 ноября 2020, 19:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Майя Санду. Фото: сайт правительства Молдавии.

Новый президент Молдавии Майя Санду выступила за отставку правительства Иона Кику.

Поводом к сложению полномочий, по мнению Санду, может стать ситуация с коронавирусом, с которой Кабмин не в состоянии справиться. Кроме этого, правительство, по ее мнению, не может справиться и с сопутствующим пандемии экономическим кризисом. Она подчеркнула, что «граждане страны негативно оценивают деятельность кабинета».

«Выход из кризиса зависит от финансирования медицины, и я уже начала работать над тем, чтобы привлечь для этого внешнюю помощь. Но правительство должно заниматься своими обязанностями внутри страны и, если не справляется, пусть уходит в отставку», — заявила Санду.

Ранее Санду заявила о непризнании Молдавией долгов за российский газ для Приднестровья.