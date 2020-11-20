Майя Санду заявила о непризнании Молдавией долгов за российский газ для Приднестровья
20 ноября 2020, 15:16[ «Аргументы Недели» ]
Майя Санду, победившая на выборах президента Молдавии, сделала ряд важных заявлений. Новый президент Молдавии заявила, что конфликт в Приднестровье необходимо решать мирным путем.
Майя Санду дала интервью "Украинской правде". Как она в нем отметила, "Приднестровье поддерживается Россией, в том числе – и поставками газа бесплатно". Санду подчеркнула, что "Молдавия не признает долг за поставки российского газа в Приднестровье", все проблемы будут обсуждаться и решаться с российскими властями.
Президент Молдавии верит, что появится возможность для воссоединения Молдавии мирным путем, - передает Интерфакс. Напомним, Майя Санду сменила на посту президента Молдавии Игоря Додона.
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