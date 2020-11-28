Стрелков: армия Украины может захватить столицу Приднестровья в случае наступления на ДНР и ЛНР

Стрелков, ставший собеседником авторов YouTube-канала «РОЙ ТВ», считает реальным сценарий, при котором Киев, договорившись с новым президентом Молдавии Майей Санду, ударит по Приднестровью и «отдаст его» Кишиневу. Экс-командир указал на то, что непризнанное государство уязвимо для нападения со стороны Украины, поскольку на этом направлении отсутствуют естественные преграды.
В случае своего наступления в Донбассе ВСУ могут одновременно захватить и Тирасполь, отметил Игорь Стрелков.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайское интернет-издание Sohu спрогнозировало, что Украина рано или поздно распадется.
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