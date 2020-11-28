Стрелков: армия Украины может захватить столицу Приднестровья в случае наступления на ДНР и ЛНР

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28 ноября 2020, 09:57 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Вооруженные силы Украины могут захватить столицу Приднестровья Тирасполь в случае наступления на самопровозглашенные республики Донбасса. Такой вариант развития событий допустил Игорь Стрелков, бывший командир ополченцев ДНР.

Стрелков, ставший собеседником авторов YouTube-канала «РОЙ ТВ», считает реальным сценарий, при котором Киев, договорившись с новым президентом Молдавии Майей Санду, ударит по Приднестровью и «отдаст его» Кишиневу. Экс-командир указал на то, что непризнанное государство уязвимо для нападения со стороны Украины, поскольку на этом направлении отсутствуют естественные преграды.

В случае своего наступления в Донбассе ВСУ могут одновременно захватить и Тирасполь, отметил Игорь Стрелков.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайское интернет-издание Sohu спрогнозировало, что Украина рано или поздно распадется.