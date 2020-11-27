Sohu: территория Украины имеет неправильную форму, рано или поздно страна распадется

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27 ноября 2020, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]

Акция в поддержку украинского языка в Киеве, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Территория Украины обладает неправильной формой, рано или поздно эта страна распадется. Соответствующий прогноз высказан в материале, появившемся на страницах китайских сетевых СМИ.

Издание Sohu констатирует, что Украина расколота на две части. Восточные регионы рассчитывают на более тесные отношения с Российской Федерацией, западные – на присоединение к Европейскому союзу. Авторы портала полагают, что для украинского государства данная ситуация является практически фатальной. Рано или поздно внутреннее противостояние спровоцирует распад бывшей советской республики, предсказывается в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее в пятницу, Даниил Безсонов, заместитель министра информации непризнанной ДНР, рассказал, что, судя по поступающим сведениям, Киев накапливает силы для возможных наступательных действий в Донбассе.