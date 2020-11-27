Замминистра ДНР Безсонов: у республик Донбасса достаточно «сюрпризов», чтобы закончить историю армии Украины
27 ноября 2020, 14:45[ «Аргументы Недели» ]
Судя по всему, военные успехи Азербайджана в Нагорном Карабахе воодушевили украинское руководство. Об этом в своем Telegram-канале написал Даниил Безсонов, заместитель министра информации непризнанной ДНР.
Как рассказал Безсонов, уже месяц из разных источников поступают сведения, согласно которым Киев накапливает силы для возможных наступательных действий в Донбассе. При этом замминистра напомнил, что подобные подготовительные мероприятия противника фиксировались ранее неоднократно, однако до масштабных боев не доходило.
Также автор поста обратил внимание на то, что Народная милиция ДНР и ЛНР отличается от армии Карабаха. У республик достаточно «сюрпризов», чтобы закончить историю Вооруженных сил Украины, отметил Даниил Безсонов.
Ранее сегодня сообщалось, что ВСУ провели учения, во время которых впервые задействовали турецкие дроны Bayraktar TB2 для нанесения ударов.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.