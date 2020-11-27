Замминистра ДНР Безсонов: у республик Донбасса достаточно «сюрпризов», чтобы закончить историю армии Украины

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27 ноября 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]

Ополченцы ДНР, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Судя по всему, военные успехи Азербайджана в Нагорном Карабахе воодушевили украинское руководство. Об этом в своем Telegram-канале написал Даниил Безсонов, заместитель министра информации непризнанной ДНР.

Как рассказал Безсонов, уже месяц из разных источников поступают сведения, согласно которым Киев накапливает силы для возможных наступательных действий в Донбассе. При этом замминистра напомнил, что подобные подготовительные мероприятия противника фиксировались ранее неоднократно, однако до масштабных боев не доходило.

Также автор поста обратил внимание на то, что Народная милиция ДНР и ЛНР отличается от армии Карабаха. У республик достаточно «сюрпризов», чтобы закончить историю Вооруженных сил Украины, отметил Даниил Безсонов.

Ранее сегодня сообщалось, что ВСУ провели учения, во время которых впервые задействовали турецкие дроны Bayraktar TB2 для нанесения ударов.