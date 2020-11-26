Стрелков: в случае наступления Украина разгромит ДНР и ЛНР за считанные дни, если Россия немедленно не вмешается
26 ноября 2020, 14:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: НСН
В случае проведения наступательной операции Украина разгромит самопровозглашенные республики Донбасса за считанные дни, если Российская Федерация немедленно не вмешается в ситуацию. Такое мнение в разговоре с представителями интернет-прессы высказал Игорь Стрелков, экс-командир ополчения ДНР.
Стрелков назвал «отвратительным» сегодняшнее состояние Народной милиции республик. По словам бывшего командира, пехотные части ДНР и ЛНР укомплектованы на 50%. «Из них боеспособно от четверти до трети по разным подразделениям», - рассказал собеседник НСН.
Игорь Стрелков отметил, что по причине значительного превосходства Киева в людях и в технике разгром непризнанных государств неизбежен, если Донецку и Луганску оперативно не окажет поддержку Россия.
Ранее в четверг сообщалось, что Руслан Хомчак, командующий украинской операцией в Донбассе, назвал препятствие для захвата республик.
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