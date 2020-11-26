Командующий операцией Киева в Донбассе Хомчак назвал помеху для захвата ДНР и ЛНР
26 ноября 2020, 12:47[ «Аргументы Недели» ]
Руслан Хомчак, командующий операцией Киева в Донбассе, обозначил помеху для захвата Вооруженными силами Украины территорий, которые контролируют власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По данному вопросу военный высказался в разговоре с представителями СМИ.
Хомчак, процитированный сайтом «Новороссия», отметил, что для захвата территорий необходимо дождаться «удобного момента» и нанести внезапный удар по противнику. По словам собеседника журналистов, препятствием для осуществления данного замысла является то, что население украинской части Донбасса не любит ВСУ. Как только киевские танки двинутся в сторону непризнанных республик, местное население передаст эту информацию врагу, заявил Руслан Хомчак.
Ранее в четверг сообщалось, что российский журналист Семен Пегов рассказал о возможной тактике армии Украины в случае ее нового наступления на ДНР и ЛНР.
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