Командующий операцией Киева в Донбассе Хомчак назвал помеху для захвата ДНР и ЛНР

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26 ноября 2020, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Руслан Хомчак, командующий операцией Киева в Донбассе, обозначил помеху для захвата Вооруженными силами Украины территорий, которые контролируют власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По данному вопросу военный высказался в разговоре с представителями СМИ.

Хомчак, процитированный сайтом «Новороссия», отметил, что для захвата территорий необходимо дождаться «удобного момента» и нанести внезапный удар по противнику. По словам собеседника журналистов, препятствием для осуществления данного замысла является то, что население украинской части Донбасса не любит ВСУ. Как только киевские танки двинутся в сторону непризнанных республик, местное население передаст эту информацию врагу, заявил Руслан Хомчак.

Ранее в четверг сообщалось, что российский журналист Семен Пегов рассказал о возможной тактике армии Украины в случае ее нового наступления на ДНР и ЛНР.