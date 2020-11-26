Военкор Пегов назвал возможную тактику ВСУ в случае их нового наступления на республики Донбасса

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26 ноября 2020, 11:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: EADaily

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Российский военный корреспондент Семен Пегов предположил, какой тактики будут придерживаться Вооруженные силы Украины в случае их нового наступления на самопровозглашенные республики Донбасса.

Журналист полагает, что Киев попытается сделать ставку на преимущество в воздухе и задействует против ДНР и ЛНР купленные у Турции ударные беспилотники Bayraktar TB2. Кроме того, по мнению Пегова, украинская сторона может применить израильские дроны-камикадзе – переговоры об их приобретении идут в настоящее время.

Как спрогнозировал военкор, в случае нового наступления в Донбассе беспилотные аппараты ВСУ не будут «просто уничтожать рядовых солдат» противника. Целями дронов могут стать техника, склады боеприпасов, артиллерийские расчеты и командные пункты, отметил Семен Пегов.

Ранее сегодня сообщалось, что турецкий Bayraktar TB2 снова пролетел в районе северной границы Крымского полуострова.