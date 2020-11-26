Военкор Пегов назвал возможную тактику ВСУ в случае их нового наступления на республики Донбасса

Журналист полагает, что Киев попытается сделать ставку на преимущество в воздухе и задействует против ДНР и ЛНР купленные у Турции ударные беспилотники Bayraktar TB2. Кроме того, по мнению Пегова, украинская сторона может применить израильские дроны-камикадзе – переговоры об их приобретении идут в настоящее время.
Как спрогнозировал военкор, в случае нового наступления в Донбассе беспилотные аппараты ВСУ не будут «просто уничтожать рядовых солдат» противника. Целями дронов могут стать техника, склады боеприпасов, артиллерийские расчеты и командные пункты, отметил Семен Пегов.
Ранее сегодня сообщалось, что турецкий Bayraktar TB2 снова пролетел в районе северной границы Крымского полуострова.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.