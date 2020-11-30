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Бывший вице-премьер Украины Бессмертный: Россия «будет просто добивать» Зеленского

, 17:10 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший вице-премьер Украины Бессмертный: Россия «будет просто добивать» Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский, Ukrainian Presidential Office / globallookpress.com

Российская Федерация «будет просто добивать» президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующую точку зрения высказал Роман Бессмертный, экс-заместитель главы правительства соседнего государства.

По словам Бессмертного, процитированного «ПолитНавигатором», Зеленский «загнал себя в угол», Москва «будет просто добивать» украинского лидера. РФ может атаковать в Донбассе, экономически или за столом переговоров, отметил бывший вице-премьер.

Согласно официальной позиции киевских властей, Россия оказывает прямую военную помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Москва подобные утверждения опровергает.

Как сообщалось ранее, ветеран ополчения Александр Матюшин спрогнозировал, что армия Украины нападет на республики Донбасса, если Киев получит команду от нового американского президента Джо Байдена.

ДЦ

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