Бывший вице-премьер Украины Бессмертный: Россия «будет просто добивать» Зеленского
30 ноября 2020, 17:10[ «Аргументы Недели» ]
Российская Федерация «будет просто добивать» президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующую точку зрения высказал Роман Бессмертный, экс-заместитель главы правительства соседнего государства.
По словам Бессмертного, процитированного «ПолитНавигатором», Зеленский «загнал себя в угол», Москва «будет просто добивать» украинского лидера. РФ может атаковать в Донбассе, экономически или за столом переговоров, отметил бывший вице-премьер.
Согласно официальной позиции киевских властей, Россия оказывает прямую военную помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Москва подобные утверждения опровергает.
Как сообщалось ранее, ветеран ополчения Александр Матюшин спрогнозировал, что армия Украины нападет на республики Донбасса, если Киев получит команду от нового американского президента Джо Байдена.
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