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30 ноября 2020, 16:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Новороссия»

Американский политик Джо Байден, Biden Presidential Transition vi / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины пойдут в наступление на ДНР и ЛНР, если Киев получит команду от нового президента Соединенных Штатов Джо Байдена. С таким прогнозом в разговоре с представителями СМИ выступил ветеран ополчения Донбасса Александр Матюшин.

Согласно точке зрения Матюшина, Украина находится под внешним управлением американцев. Армия страны нападет на непризнанные республики Донбасса, если Байден отдаст соответствующую команду, полагает собеседник журналистов. По его словам, наступление ВСУ может начаться ближе к февралю, после вступления в должность нового главы США.

Как сообщалось ранее в понедельник, издание «Репортер» написало, что украинские военные будут следить за российским Крымом с помощью турецких беспилотников.