Опубликовано видео запуска предположительно ракет «Искандер» по армии Азербайджана во время войны в Карабахе

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1 декабря 2020, 08:35 [ «Аргументы Недели» ]

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

В интернете опубликовали видео, на котором запечатлен запуск предположительно ракет «Искандер» по азербайджанской армии в ходе вооруженного противостояния на территории Нагорного Карабаха. Ролик доступен для просмотра на сайте YouTube.

Согласно версии, высказанной сетевым изданием «Русская весна», видеозапись была сделана в районе города Шуши.

В настоящий момент в Нагорном Карабахе действует режим прекращения огня. Как сообщалось ранее на текущей неделе, портал Avia.pro написал, что системы «Тор», полученные Арменией от России, оказались совершенно бесполезны против турецких беспилотников во время закавказского конфликта.