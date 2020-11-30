Avia.pro: поставленные Россией Армении системы «Тор» оказались совершенно бесполезны против турецких дронов в войне в Карабахе

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30 ноября 2020, 09:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Военные учения, Olga Sokolova / globallookpress.com

Комплексы «Тор», поставленные Российской Федерацией Армении, оказались совершенно бесполезны против турецких беспилотных летательных аппаратов в военном конфликте на территории Нагорного Карабаха. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах интернет-СМИ.

Ресурс Avia.pro отмечает, что системы «Тор», позиционирующиеся в качестве средств борьбы с дронами, не смогли за сорок пять дней вооруженного противостояния в Закавказье сбить ни одного турецкого аппарата. При этом, согласно информации, опубликованной в прессе, в ходе боевых действий были уничтожены пять российских комплексов.

Ранее сообщалось, что украинские военные провели учения, во время которых впервые использовали приобретенные у Анкары беспилотники Bayraktar TB2 для нанесения ударов.