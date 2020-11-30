Sohu: любое средство ПВО беспомощно перед ракетами российского «Искандера-М»

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30 ноября 2020, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» обладают разрушительной силой. Об этом говорится в материале, размещенном некоторое время назад в китайском сегменте интернета.

Портал Sohu констатирует, что «Искандер-М» может атаковать противника на расстоянии до пятисот километров как крылатыми, так и баллистическими ракетами. Кроме того, в процитированной публикации говорится, что система способна работать в экстремальных погодных условиях и в любой местности, за исключением болот и зыбучих песков.

Также отмечается, что «Искандеры» приводятся в боевую готовность меньше чем за двадцать минут. При этом интервал пуска ракет составляет всего одну минуту.

Любое средство ПВО беспомощно перед ракетами российского комплекса, резюмируют авторы китайского ресурса.

Ранее сайт Avia.pro написал, что системы «Тор», приобретенные армянской стороной у РФ, оказались совершенно бесполезны против турецких беспилотников в войне в Нагорном Карабахе.