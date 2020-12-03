Военный эксперт Ходаренок озвучил «важнейшую задачу» России в противостоянии с НАТО

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3 декабря 2020, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Михаил Ходаренок, отечественный военный эксперт, обозначил «важнейшую задачу» Российской Федерации в противостоянии с Североатлантическим альянсом. По данному вопросу специалист высказался в телевизионном эфире.

Как отметил Ходаренок, Москве следует обеспечить хотя бы минимальное соотношение сил и средств между армиями России и стран НАТО. По словам аналитика, потенциала одной только РФ не хватит для достижения данной цели, поэтому необходимо прибегнуть к реализации «альтернативных вариантов».

Эксперт заявил в эфире канала «Россия 1», что Москве нужно выйти из «стратегического одиночества». Это «важнейшая задача» страны в противостоянии с НАТО, полагает Михаил Ходаренок.

Ранее сегодня сообщалось, что аналитик Алексей Леонков озвучил мнение, согласно которому Североатлантический альянс рассматривает вариант прямой военной агрессии против РФ.