Военный эксперт Ходаренок озвучил «важнейшую задачу» России в противостоянии с НАТО
3 декабря 2020, 14:12[ «Аргументы Недели» ]
Михаил Ходаренок, отечественный военный эксперт, обозначил «важнейшую задачу» Российской Федерации в противостоянии с Североатлантическим альянсом. По данному вопросу специалист высказался в телевизионном эфире.
Как отметил Ходаренок, Москве следует обеспечить хотя бы минимальное соотношение сил и средств между армиями России и стран НАТО. По словам аналитика, потенциала одной только РФ не хватит для достижения данной цели, поэтому необходимо прибегнуть к реализации «альтернативных вариантов».
Эксперт заявил в эфире канала «Россия 1», что Москве нужно выйти из «стратегического одиночества». Это «важнейшая задача» страны в противостоянии с НАТО, полагает Михаил Ходаренок.
Ранее сегодня сообщалось, что аналитик Алексей Леонков озвучил мнение, согласно которому Североатлантический альянс рассматривает вариант прямой военной агрессии против РФ.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.