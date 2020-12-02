Бывший полковник Баранец: НАТО «сломает зубы», если «попробует сунуться» в Крым

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2 декабря 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Корабль Черноморского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Отечественный военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, проинформировавшего о том, что западный блок продолжит наращивать присутствие в Черном море в ответ на усиление российской группировки, дислоцированной на Крымском полуострове. По данному вопросу Баранец высказался в разговоре с представителями сетевой прессы.

Как констатировал бывший полковник, у Москвы достаточно средств, чтобы эффективно противостоять любому врагу. Черноморский флот РФ имеет в своем распоряжении современные субмарины, Крым в настоящий момент является одной из самых защищенных от возможного нападения территорий страны, отметил Баранец. Согласно его прогнозу, Североатлантический альянс «сломает зубы», если «попробует сунуться» в данный регион.