Sohu: под радиус действия российских «Искандеров» может попасть еще больше стран НАТО из-за выхода Америки из ДРСМД

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2 декабря 2020, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Из-за выхода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) под радиус действия российских комплексов «Искандер» может попасть еще больше государств, входящих в Североатлантический альянс. Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

Как пишет ресурс Sohu, считается, что «Искандеры» невозможно перехватить. Это, в частности, обусловлено тем, что боеприпасы, которые запускают системы, постоянно меняют траекторию полета.

В процитированном материале отмечается, что выход американской стороны из ДРСМД способен привести к значительному расширению функционала «Искандеров». Россия, не обремененная условиями соглашения, может превратить их в ракеты средней дальности. В этом случае под радиус действия комплексов попадет еще больше государств НАТО, констатируют авторы Sohu.

Ранее сегодня сообщалось, что военный эксперт Александр Перенджиев высказал точку зрения, согласно которой Москва способна расколоть западный блок изнутри с помощью Турции.