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Военный аналитик Перенджиев: Россия способна расколоть НАТО изнутри с помощью Турции

, 10:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

Военный аналитик Перенджиев: Россия способна расколоть НАТО изнутри с помощью Турции
Корабли НАТО, COVER Images / globallookpress.com

Российская Федерация в состоянии расколоть Североатлантический альянс изнутри при помощи Турции. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями СМИ озвучил военный аналитик Александр Перенджиев.

Некоторое время назад Йенс Столтенберг, генсек НАТО, заявил, что западный блок продолжит наращивать свое присутствие в Черноморском регионе. По словам Перенджиева, России в ответ на данные планы следует укреплять взаимодействие с Анкарой. Благодаря этому Москве, вероятно, удастся добиться того, что «флот Турции будет входить в НАТО только формально», отметил эксперт.

Он добавил, что еще одним механизмом противодействия альянсу в Черном море способно стать недопущение Турцией «слишком частой ротации» его кораблей.

Резюмируя, Александр Перенджиев высказал мнение о том, что Москва должна попытаться расколоть НАТО изнутри. Данной цели можно достигнуть при грамотном подходе, заключил собеседник Nation News.

Как сообщалось ранее в среду, китайский портал Sohu написал, что российские самолеты и корабли могут появиться у берегов Аляски в ответ на провокации американцев.

ДЦ

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