Sohu: российские самолеты и корабли могут появиться у берегов Аляски в ответ на провокации США
2 декабря 2020, 08:46[ «Аргументы Недели» ]
Москва жестко отвечает на провокации со стороны Соединенных Штатов, российские самолеты и корабли могут появиться даже у берегов Аляски. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах китайских сетевых СМИ.
Издание Sohu напоминает, что в прошлом месяце американский самолет-разведчик RC-135 приблизился к границам РФ в Черноморском регионе. ВКС страны, реагируя на эти действия, подняли в воздух Су-27. Истребитель вынудил RC-135 сменить курс.
В процитированной публикации отмечается, что «Россия не просто прячется дома», а предпринимает жесткие меры, когда США идут на недружественные шаги. Российские самолеты и корабли в ответ на провокации американцев могут появиться даже у берегов Аляски, пишут авторы Sohu.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, агентство Bloomberg предположило, что у Москвы может не оказаться эффективного оружия против турецких беспилотников Bayraktar TB2.
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