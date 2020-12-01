Bloomberg: у России может не оказаться эффективного оружия против турецких дронов Bayraktar TB2

Как пишет Bloomberg, в прошлом году Bayraktar ТВ2 смогли добиться определенного успеха в противостоянии с произведенными в РФ системами «Панцирь», использующимися в боевых действиях на территории Ливии. Во время конфликта в Нагорном Карабахе в 2020-м турецкие дроны помогли одержать Азербайджану победу над армянской стороной.
В процитированной публикации говорится, что развитие беспилотников подорвало веру в эффективность российской системы ПВО и комплексы, которые Москва продает на внешнем рынке. Отмечается, что у РФ может не оказаться «противоядия» от Bayraktar ТВ2.
Ранее сегодня сообщалось, что, согласно сведениям проекта WarGonzo, русский язык может стать вторым государственным в Нагорно-Карабахской Республике.
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