Bloomberg: у России может не оказаться эффективного оружия против турецких дронов Bayraktar TB2

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1 декабря 2020, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2, Petro Poroshenko / globallookpress.com

У Российской Федерации может не оказаться эффективного оружия против турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2. Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившемся в американском сегменте интернета.

Как пишет Bloomberg, в прошлом году Bayraktar ТВ2 смогли добиться определенного успеха в противостоянии с произведенными в РФ системами «Панцирь», использующимися в боевых действиях на территории Ливии. Во время конфликта в Нагорном Карабахе в 2020-м турецкие дроны помогли одержать Азербайджану победу над армянской стороной.

В процитированной публикации говорится, что развитие беспилотников подорвало веру в эффективность российской системы ПВО и комплексы, которые Москва продает на внешнем рынке. Отмечается, что у РФ может не оказаться «противоядия» от Bayraktar ТВ2.

Ранее сегодня сообщалось, что, согласно сведениям проекта WarGonzo, русский язык может стать вторым государственным в Нагорно-Карабахской Республике.