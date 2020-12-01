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WarGonzo: русский язык может стать вторым государственным в Нагорно-Карабахской Республике

, 18:21 [ «Аргументы Недели» ]

WarGonzo: русский язык может стать вторым государственным в Нагорно-Карабахской Республике
Боец армии Нагорного Карабаха, Celestino Arce Lavin / globallookpress.com

Русский язык может получить государственный статус в Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Соответствующая информация появилась в интернете.

Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении авторов Telegram-канала WarGonzo, депутаты парламента НКР в настоящий момент работают над документом, который в случае его принятия сделает русский язык вторым государственным в непризнанной республике после армянского.

Ранее во вторник сообщалось, что на страницах сетевых СМИ разместили материал, в котором процитирован бывший армянский депутат Агван Варданян. Он рассказал, что премьер-министр страны Никол Пашинян хотел объявить в 2019 году о выходе Еревана из ОДКБ.

ДЦ

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