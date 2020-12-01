WarGonzo: русский язык может стать вторым государственным в Нагорно-Карабахской Республике
1 декабря 2020, 18:21[ «Аргументы Недели» ]
Русский язык может получить государственный статус в Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Соответствующая информация появилась в интернете.
Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении авторов Telegram-канала WarGonzo, депутаты парламента НКР в настоящий момент работают над документом, который в случае его принятия сделает русский язык вторым государственным в непризнанной республике после армянского.
Ранее во вторник сообщалось, что на страницах сетевых СМИ разместили материал, в котором процитирован бывший армянский депутат Агван Варданян. Он рассказал, что премьер-министр страны Никол Пашинян хотел объявить в 2019 году о выходе Еревана из ОДКБ.
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