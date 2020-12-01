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Бывший армянский депутат Варданян: Пашинян хотел объявить в 2019-м о выходе Еревана из ОДКБ

, 15:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sputnik Армения

Бывший армянский депутат Варданян: Пашинян хотел объявить в 2019-м о выходе Еревана из ОДКБ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Paolo Pizzi / globallookpress.com

Глава правительства Армении Никол Пашинян хотел объявить в прошлом году о выходе Еревана из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом рассказал Агван Варданян, бывший депутат парламента закавказской республики.

Как отметил Варданян, в начале 2019-го Пашинян заявлял, что против него готовится заговор, в котором среди прочих якобы принимает участие Российская Федерация. Спустя некоторое время, во второй половине года, премьер-министр захотел выйти в прямой эфир и объявить о том, что Армения покидает ОДКБ. От этого шага Никола Пашиняна отговорили с большим трудом, поведал экс-парламентарий.

Ранее сегодня сообщалось, что интернет-издание Avia.pro опубликовало материал, в котором говорится о переброске турецких военных на границу с Арменией.

ДЦ

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