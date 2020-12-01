Сайт Avia.pro: армия Турции может вторгнуться в Армению, Анкара перебрасывает войска на границу

Аргументы Недели → В мире 13+

1 декабря 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Турецкая военная колонна, Dha / globallookpress.com

Турецкая армия может вторгнуться на территорию Армении. Такой вариант развития событий допускается в материале, появившемся на страницах российской сетевой прессы.

Как пишет портал Avia.pro, после окончания конфликта в Нагорном Карабахе ситуация вокруг Закавказья остается напряженной. Согласно информации, оказавшейся в распоряжении интернет-ресурса, Анкара перебросила на границу с Арменией несколько тысяч военных. Кроме того, в данный район доставляются танки, артиллерия и прочее вооружение.

На основании этих сведений авторы сайта сделали прогноз о том, что Турция может вторгнуться на территорию соседнего государства.

Ранее во вторник сообщалось, что в сеть выложили видео запуска предположительно ракет «Искандер» по силам Азербайджана во время военного противостояния в Нагорном Карабахе.