Аналитик Алексей Леонков: НАТО рассматривает вариант прямой военной агрессии против России
3 декабря 2020, 12:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: ФАН
Запад «вынашивает военные планы» в отношении Российской Федерации и ее союзников. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями сетевой прессы озвучил отечественный эксперт Алексей Леонков.
Как отметил аналитик, НАТО проводит учения, на которых РФ и дружественные ей страны «фигурируют в качестве целей». Леонков указал на то, что, в частности, во время европейских маневров Североатлантического альянса 2020 года отрабатывалась «ликвидация» Калининградской области за две недели.
НАТО рассматривает вариант прямой военной агрессии против России, полагает собеседник интернет-издания ФАН.
Ранее в четверг сообщалось, что авторы портала Avia.pro высказали предположение, согласно которому Москва перебросила на Курильские острова комплексы С-300 вместо С-400, чтобы не дать американцам возможности взломать «Триумфы».
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