Avia.pro: Россия поставила на Курилы С-300 вместо С-400, чтобы не дать Америке возможности взломать «Триумфы»

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3 декабря 2020, 09:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Зенитно-ракетный комплекс С-300, MOD Russia / globallookpress.com

Развертывание Россией на Курильских островах зенитно-ракетных комплексов С-300 удивило специалистов, которые ожидали, что там появятся более мощные системы С-400 «Триумф». Об этом говорится в материале, размещенном в отечественном сегменте интернета.

Как пишет подготовивший публикацию портал Avia.pro, тем не менее аналитики нашли объяснение тому, что Москва отправила на Курилы С-300 вместо С-400. Отмечается, что переброска на острова «Триумфов» дала бы США возможность взломать их. Констатируется, что американцы могли бы сканировать российские системы с территории Японии.

Ранее в четверг тот же самый ресурс проинформировал, что израильские военные получили в свое распоряжение оружие, способное уничтожать отечественные комплексы РЭБ «Красуха-4».