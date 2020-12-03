Сайт Avia.pro: у Израиля появилось оружие, способное уничтожать российские системы РЭБ «Красуха-4»

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3 декабря 2020, 08:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

У армии Израиля появилось оружие, способное уничтожать российские системы РЭБ «Красуха-4». Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что «Красуха-4», которая может, в частности, поражать разведывательные дроны и отключать системы боевых самолетов, ранее доставила большое количество неприятностей израильским военным на территории Сирии. Согласно имеющимся сведениям, с целью противодействия российским комплексам РЭБ в еврейском государстве усовершенствовали свои беспилотники IAI Harop. После модернизации данные аппараты получили способность автоматически наводиться на «Красухи-4» и поражать системы в случае их активации, говорится в процитированном материале.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, отечественный эксперт Виктор Баранец заявил, что НАТО «сломает зубы», если «попробует сунуться» в Крым.