Минобороны Азербайджана впервые озвучило данные о потерях Баку в войне в Нагорном Карабахе
3 декабря 2020, 15:11[ «Аргументы Недели» ]
Азербайджанское Минобороны впервые озвучило информацию о потерях Баку в шестинедельном вооруженном конфликте, разгоревшемся на территории Нагорного Карабаха минувшей осенью. Данные сведения приведены в публикации, появившейся на страницах отечественной сетевой прессы.
Как отмечает «Русская весна», оборонное ведомство Азербайджана заявило, что в боях погибли 2 783 военных Баку, свыше ста пропали без вести. В настоящий момент на лечении находятся 1 245 человек, получивших ранения.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что американское издание The New York Times написало об ультиматуме России, после которого прекратилось противостояние в Карабахе.
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