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The New York Times: война в Нагорном Карабахе прекратилась после российского ультиматума Азербайджану

, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]

The New York Times: война в Нагорном Карабахе прекратилась после российского ультиматума Азербайджану
Артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Прекращение вооруженного конфликта на территории Нагорного Карабаха стало следствием российского ультиматума Азербайджану. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах американской прессы.

Газета The New York Times пишет, что после катастрофы в Армении российского вертолета Ми-24, который, как считается, сбили азербайджанские военные, Москва выдвинула Баку ультиматум. Российская сторона предупредила, что вмешается в противостояние в Карабахе, если Азербайджан не прекратит наступательную операцию в регионе. Спустя некоторое время после этого было объявлено о заключении мирного соглашения, боевые действия завершились.

Как сообщалось ранее сегодня, генерал Юрий Неткачев предположил, что турецкий спецназ может организовать диверсии против миротворцев РФ в Нагорном Карабахе.

ДЦ

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