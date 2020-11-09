МИД Азербайджана сообщил, что российский вертолет Ми-24 сбит случайно. Два члена экипажа погибли

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9 ноября 2020, 20:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

МИД Азербайджана сообщил, что российский вертолет Ми-24 сбит случайно. В результате падения вертолета погибли два члена экипажа. Один член экипажа пострадал, эвакуирован с травмами средней тяжести.

В ведомстве объяснили, что ошибка произошла из-за того, что вертолет Ми-24 пролетал около армяно-азербайджанской границы, в то время как в ходе нагорно-карабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения.

В Азербайджане отметили, что вертолет летел в темное время суток, на малой высоте и вне зоны радарного обнаружения средств ПВО. В азербайджанском МИД также отметили, что российские вертолеты ранее не были замечены в этом районе, где произошел инцидент.

Представители Азербайджана принесли извинения российской стороне. Баку выразил готовность выплатить компенсацию в связи с инцидентом.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Вертолет подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК.

Ми-24 упал в Армении рядом с населенным пунктом Ерасх.