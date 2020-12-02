Генерал Юрий Неткачев: спецназ Турции может организовать диверсии против российских миротворцев в Карабахе

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2 декабря 2020, 12:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Независимая газета»

Российские миротворцы, MOD Russia / globallookpress.com

Турецкие спецназовцы могут организовать диверсии против представителей миротворческого контингента, посланного Российской Федерацией на территорию Нагорного Карабаха. Такой вариант развития событий в разговоре со СМИ допустил генерал-лейтенант Юрий Неткачев.

Некоторое время назад Азербайджан заявил, что турецкие военные действуют в Карабахе в качестве саперов. По предположению, высказанному в Telegram, среди них присутствуют бойцы спецназа.

Как полагает Юрий Неткачев, цель Анкары состоит в вытеснении России из Нагорного Карабаха и всего закавказского региона. Это можно сделать, в частности, путем проведения диверсий против миротворцев РФ, отметил собеседник «Независимой газеты».

Ранее в среду сообщалось, что эксперт Александр Перенджиев озвучил точку зрения, согласно которой Москва способна расколоть НАТО изнутри с помощью Турции.