Сайт Haqqin: в Нагорном Карабахе могли уничтожить до 12 тысяч военных Азербайджана

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1 декабря 2020, 19:56 [ «Аргументы Недели» ]

Военный парад в Баку, Tofik Babayev / globallookpress.com

В ходе конфликта на территории Нагорного Карабаха могли уничтожить до 12 тысяч военнослужащих Азербайджана. Об этом говорится в материале, появившемся в интернете.

Азербайджанский портал Haqqin пишет, что армянская сторона признала потерю более 2 300 человек убитыми во время противостояния с Баку. Отмечается, что потери наступающей армии могут быть в три-четыре раза выше – в том числе из-за сложного рельефа местности, на которой проходила операция.

Авторы сайта полагают, что, вероятно, в Карабахе погибли от 9 до 12 тысяч представителей Вооруженных сил Азербайджана.

Ранее во вторник сообщалось, что, по данным Telegram-канала WarGonzo, русский язык может получить статус второго государственного в Нагорно-Карабахской Республике.