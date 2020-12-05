Avia.pro: российские «Панцирь-С» могли бы помочь Армении в уничтожении турецких дронов Баку в войне в Карабахе

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5 декабря 2020, 08:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», MOD Russia / globallookpress.com

Пользователи армянских социальных сетей обвиняют в проигрыше Еревана в военном конфликте на территории Нагорного Карабаха российское оружие. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественных сетевых СМИ.

Как информирует сайт Avia.pro, в армянском сегменте интернета активно критикуют российское оружие, которым оснащена армия закавказской республики. В выкладываемых публикациях, в частности, отмечается, что полученные от Москвы комплексы ПВО оказались совершенно бесполезны против турецких беспилотников, задействованных Азербайджаном в Карабахе.

Согласно точке зрения авторов Avia.pro, одной из причин военного поражения Армении стало то, что она использовала устаревшее оружие, еще советского производства. Еревану следовало приобрести у РФ современные системы, полагают журналисты. К примеру, нужно было купить российские комплексы «Панцирь-С», они могли бы помочь в уничтожении турецких дронов Баку.

Ранее на текущей неделе тот же самый портал написал, что армянская сторона потеряла почти в девять раз больше танков за время боев в Нагорном Карабахе, чем Азербайджан.