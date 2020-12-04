Ресурс Avia.pro: Армения потеряла почти в 9 раз больше танков в войне в Карабахе, чем Азербайджан

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4 декабря 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Танк, pixabay.com

За время вооруженного конфликта на территории Нагорного Карабаха Армения потеряла почти в девять раз больше танков, чем Азербайджан. Соответствующее утверждение содержится в материале, появившемся в российском сегменте интернета.

Сетевой ресурс Avia.pro пишет, что в результате боев подразделения Баку лишились 32 танков, двадцать из них были полностью выведены из строя. Отмечается, что Армения потеряла почти в девять раз больше бронемашин. При этом конкретное число танков, потерянных Ереваном, авторы сайта не называют.

Ранее в пятницу сообщалось, что тот же самый портал назвал причину уничтожения десятков армянских Т-72 в ходе военного противостояния в Карабахе.