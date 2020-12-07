Адвокат с Украины Арам Асрян: Нагорный Карабах может в будущем войти в состав России
7 декабря 2020, 11:45[ «Аргументы Недели» ]
Нагорный Карабах в будущем может войти в состав Российской Федерации. Такой вариант развития событий допустил Арам Асрян, работающий на Украине адвокат.
Эксперт, комментируя появление российских миротворцев в Карабахе, предсказал, что в скором времени жители региона в массовом порядке получат паспорта РФ. После этого Москва либо признает независимость данной территории, либо присоединит ее, процитировал Асряна интернет-ресурс «ПолитНавигатор».
Как сообщалось ранее сегодня, Маркус Хефлигер, швейцарский журналист, выяснил, что войну против армян в Нагорном Карабахе финансировала азербайджанская компания SOCAR.
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