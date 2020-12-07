Asharq Al-Awsat об урегулировании конфликта в Карабахе: «русский медведь» смог раздавить Эрдогана

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7 декабря 2020, 21:14 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Xinhua / globallookpress.com

«Русский медведь» смог раздавить президента Турции Реджепа Эрдогана, который изображает из себя руководителя великой страны. Так в материале, появившемся на страницах зарубежных СМИ, прокомментировано урегулирование вооруженного конфликта на территории Нагорного Карабаха.

Газета Asharq Al-Awsat указывает на то, что именно Москва инициировала подписание соглашения, которое прекратило боевые действия. Выполняя положения данного документа, Россия перебросила в Карабах свой миротворческий контингент. Как отмечается, в Кремле подтвердили, что соглашение не предполагает размещения в регионе наблюдателей от Турции. Этим Москва показала Эрдогану, «кто всем руководит», говорится в процитированной публикации.

Авторы издания констатировали, что РФ удалось одержать дипломатическую победу в Закавказье, а Анкара «снова почувствовала вкус поражения».

Ранее сегодня сообщалось, что в интернете разместили видео с армянским танком, уничтоженным дроном-камикадзе Азербайджана во время карабахского противостояния.