Журналист Муждабаев: российские войска фактически окружили Турцию с двух сторон

Аргументы Недели → В мире 13+

23 декабря 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]

Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Российские войска фактически окружили Турцию с двух сторон. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал уехавший из РФ журналист Айдер Муждабаев, против которого в стране возбуждено уголовное дело за призывы к терроризму.

Муждабаев подверг сомнению точку зрения, согласно которой президент Реджеп Эрдоган достиг успехов в борьбе с Москвой за геополитическое влияние. Журналист заявил, что фактически Турция в настоящий момент окружена войсками РФ с двух сторон, имея в виду Крымский полуостров и Сирию, на территории которой расположены российские базы.

Ранее сегодня сообщалось, что издание Türkiye назвало Крым «древней тюркской землей, которую Россия несправедливо захватила».