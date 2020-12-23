Газета Türkiye назвала Крым «древней тюркской землей, которую Россия несправедливо захватила»

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23 декабря 2020, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]

Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

Крымский полуостров является «древней тюркской землей, которую Россия несправедливо захватила». Такое мнение высказано на страницах турецких СМИ.

Консервативная газета Türkiye подготовила публикацию, посвященную Крыму. По мнению авторов издания, Москва «аннексировала» регион, который в материале назван «древней тюркской землей».

Газета также отметила, что Крым представляют собой «важнейшую точку соприкосновения» в отношениях между Анкарой и Киевом. Так, Турция поддержала Украину на голосовании по вопросу «оккупации» полуострова, которое состоялось на заседании Генеральной ассамблеи ООН 7 декабря.

Крым является российским регионом с весны 2014 года. Как сообщалось ранее на текущей неделе, отечественный эксперт Виктор Баранец спрогнозировал, что РФ атакует ракетами «Калибр» офис президента Украины в случае попытки Киева устроить «Перл-Харбор» на полуострове.