Бывший полковник отметил, что в случае попытки Киева организовать «Перл-Харбор» армия РФ атакует «центры управления украинской военной авантюрой» ракетами «Калибр», которые имеются на вооружении Черноморского флота. Под удар, в частности, попадет офис президента соседней страны, заявил Виктор Баранец.
Как сообщалось ранее во вторник, украинский полковник Олег Жданов предсказал, что Россия в скором будущем может перебросить в Крым ядерные боеголовки.
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