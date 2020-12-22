Экс-полковник Баранец: Россия ударит «Калибрами» по офису президента Украины в случае попытки Киева устроить «Перл-Харбор» в Крыму

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22 декабря 2020, 13:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Российский военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал призыв украинского аналитика Зиновия Свереды устроить «Перл-Харбор» в Крыму. Слова Баранца приведены в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.

Бывший полковник отметил, что в случае попытки Киева организовать «Перл-Харбор» армия РФ атакует «центры управления украинской военной авантюрой» ракетами «Калибр», которые имеются на вооружении Черноморского флота. Под удар, в частности, попадет офис президента соседней страны, заявил Виктор Баранец.

Как сообщалось ранее во вторник, украинский полковник Олег Жданов предсказал, что Россия в скором будущем может перебросить в Крым ядерные боеголовки.