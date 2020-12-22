Полковник ВСУ Олег Жданов: Россия в скором времени может перебросить в Крым ядерные боеголовки
22 декабря 2020, 10:03[ «Аргументы Недели» ]
Российская Федерация в скором будущем может перебросить на территорию Крымского полуострова ядерные боеголовки. С соответствующим прогнозом выступил военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Олег Жданов.
По словам Жданова, появление оружия массового уничтожения в Крыму является «вопросом времени, возможно, ближайшего». Как пишет интернет-издание «Русская весна», полковник назвал регион идеальной площадкой для запуска баллистических ракет.
Также Олег Жданов оценил вероятность российского ядерного удара по Украине. Согласно точке зрения эксперта, у бывшей советской республики меньше шансов подвергнуться подобному нападению, чем у Европы, так как «мы граничим с РФ».
Ранее на текущей неделе сообщалось, что китайский портал Sohu назвал «очень умный» шаг Москвы, который может помочь заставить Киев снять водную блокаду Крыма.
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