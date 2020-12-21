Сайт Sohu назвал «очень умный» шаг России, который может помочь заставить Украину снять водную блокаду Крыма

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21 декабря 2020, 16:26 [ «Аргументы Недели» ]

Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

Российская Федерация предприняла «очень умный» шаг, который может помочь заставить Украину снять водную блокаду с Крымского полуострова. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах китайской сетевой прессы.

Портал Sohu пишет, что Москва подала заявку на членство в Совете ООН по правам человека на период с 2021-го по 2023 год. Некоторое время назад данную заявку одобрили.

Интернет-ресурс назвал этот шаг РФ «очень умным». В процитированной публикации отмечается, что одностороннее отключение воды целому региону представляет собой серьезное нарушение. Предсказывается, что Киев будет вынужден пойти на уступки по вопросу организованной им водной блокады, если столкнется с давлением по линии Совета ООН по правам человека.

Ранее в понедельник авторы российского сайта Avia.pro констатировали, что у Украины не хватило денег на покупку американских систем Patriot.