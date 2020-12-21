Ресурс Avia.pro: у Украины не хватило денег на покупку у США комплексов Patriot

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21 декабря 2020, 14:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Зенитные ракетные комплексы Patriot, Jens Büttner / globallookpress.com

У Украины не хватило финансовых средств для того, чтобы приобрести у Соединенных Штатов зенитные ракетные комплексы Patriot. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах российских интернет-СМИ.

Ресурс Avia.pro пишет, что о готовности Киева купить американские системы ранее заявил Руслан Хомчак, главком Вооруженных сил Украины. Как отмечается в процитированной публикации, военачальник не учел того, что его страна не может позволить себе подобную сделку. Согласно данным специалистов, сумма, необходимая для приобретения комплексов Patriot, минимум в десять раз превосходит возможности бюджета ВСУ.

Ранее сегодня сообщалось, что китайское издание Sohu рассказало о перекрытии Россией «важного» источника дохода для Украины.