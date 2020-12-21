Sohu о поставках вертолетных двигателей в Китай: Россия перекрыла «важный» источник дохода для Украины

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21 декабря 2020, 14:19 [ «Аргументы Недели» ]

Вертолет, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация перекрыла «важный» источник финансовых поступлений для Украины. Данный факт констатируется в материале, размещенном некоторое время назад на страницах китайских сетевых СМИ.

Ресурс Sohu проинформировал, что КНР объявила о приобретении ста двигателей российского производства для вертолетов Ми-171, которые эксплуатируются в восточноазиатском государстве. Силовые агрегаты из РФ заменят украинские.

Как говорится в процитированной публикации, китайская сторона решила отдать предпочтение российским двигателям, так как они значительно превосходят аналоги, изготавливаемые на Украине. Отмечается, что Москва перекрыла «важный» источник дохода для соседнего государства.

Ранее в понедельник сообщалось, что эксперт Алексей Леонков рассказал, почему РФ не попыталась «на штыках доехать до Киева» после присоединения Крымского полуострова в 2014 году.