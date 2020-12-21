Военный аналитик Леонков поведал, почему Россия не попыталась «на штыках доехать до Киева» после присоединения Крыма

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21 декабря 2020, 10:04 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Алексей Леонков, отечественный военный аналитик, рассказал, почему Российская Федерация не попыталась «на штыках доехать до Киева» после присоединения Крымского полуострова. По данному вопросу специалист высказался в эфире YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева.

Отвечая политологу Евгению Сатановскому, сожалеющему по поводу нерешительности Москвы в отношении Украины в 2014 году, Леонков объяснил, что подобное поведение было обусловлено рядом причин. Одна из них – подготовка к контртеррористической операции в Сирии, действовавшие на территории Арабской республики исламистские силы РФ в тот момент признала более серьезной угрозой.

Кроме того, по словам военного эксперта, сыграли свою роль «политические и экономические интересы, связанные с трубопроводами и санкциями». Также Алексей Леонков указал на то, что шесть лет назад не наблюдалось полного стратегического превосходства Москвы над потенциальными западными противниками, которые могли бы выступить на стороне Киева. В 2014-м российские программы по созданию гиперзвуковых вооружений едва не свернули из-за возникших технических проблем, поведал аналитик.

Ранее сегодня сообщалось, что китайское сетевое издание Sina назвало оружие России для защиты Крыма в случае нападения на него Украины и НАТО.