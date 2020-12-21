Издание Sina назвало оружие России для защиты Крыма в случае нападения на него Украины и НАТО

Аргументы Недели → Общество 13+

21 декабря 2020, 09:22 [ «Аргументы Недели» ]

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

На страницах китайских интернет-СМИ появился материал, в котором названо российское оружие для защиты Крымского полуострова в случае нападения на данный регион Украины и Североатлантического альянса.

Издание Sina констатирует, что Крым имеет важнейшее геополитическое значение, поэтому вероятность попытки его военного захвата Украиной и НАТО является довольно высокой. В процитированной публикации предсказывается, что в случае нападения силы агрессора столкнутся с серьезным противодействием. В распоряжении России, в частности, имеются субмарины и надводные корабли Черноморского флота, а также истребители Су-27, Су-30 и Су-35. Отмечается, что эти воздушные суда в состоянии не только сдерживать самолеты пятого поколения США, но и уничтожать наземные цели.

Как сообщалось ранее в понедельник, сетевой ресурс Avia.pro написал, что Вашингтон может отказаться от своих атомных авианосцев из-за российской ракеты «Циркон».