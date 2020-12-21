Avia.pro: США могут отказаться от атомных авианосцев из-за российского «Циркона»

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21 декабря 2020, 08:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Американский авианосец, US Navy / globallookpress.com

Соединенные Штаты могут отказаться от атомных авианосцев из-за российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Как пишет портал Avia.pro, американцы увидели в «Цирконе» угрозу для своих авианосных ударных групп (АУГ). Согласно имеющейся информации, данный боеприпас способен атаковать ядерный реактор авианосца, что может привести к уничтожению всех судов, которые входят в АУГ.

Предполагается, что в будущем США заменят атомные авианосцы, имеющиеся в распоряжении военного флота страны, на более легкие аналоги.

Ранее сообщалось, что эксперт Виктор Баранец рассказал, как Москва могла бы заставить выйти из Североатлантического альянса Турцию и Болгарию.