Экс-полковник Баранец рассказал, как Россия могла бы заставить Турцию и Болгарию выйти из НАТО

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11 декабря 2020, 15:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Военные учения, Mcs2 Justin Stumberg/U.S. Navy / globallookpress.com

Военный аналитик, полковник в отставке Виктор Баранец поведал, как Российская Федерация могла бы заставить Турцию и Болгарию покинуть Североатлантический альянс. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с представителями интернет-СМИ.

Баранец прокомментировал для издания ФАН результаты исследований американского аналитического центра RAND Corporation. Эксперты организации смоделировали посредством специально разработанной настольной игры возможные сценарии противостояния России и НАТО в Черноморском регионе. В ходе игры направленная против РФ коалиция разрушилась в результате действий Москвы - из военного блока вышли Турция и Болгария.

Виктор Баранец отметил, что в RAND Corporation не прояснили, почему Анкара и София должны покинуть НАТО. По словам бывшего полковника, сделать это они могут, попав под военный удар России. Если Москва атакует состоящую в альянсе страну своими бомбами и ракетами, она капитулирует и выйдет из блока, спрогнозировал собеседник журналистов.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, журнал The National Interest написал, что Россия разработала бистатический радар, который способен стать угрозой для самолетов-невидимок НАТО.