NI: Россия разработала бистатический радар, который может стать угрозой для самолетов-невидимок НАТО
10 декабря 2020, 14:11[ «Аргументы Недели» ]
Российская Федерация разработала бистатический радар «Струна-1», который может стать угрозой для самолетов-невидимок Североатлантического альянса. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах зарубежных СМИ.
Издание The National Interest отмечает, что «Струна-1» действует как «радиолокационная растяжка». Данная система увеличивает эффективное радиолокационное поперечное сечение цели почти втрое и игнорирует любые антирадарные покрытия, которые могут рассеивать радиоволны. С помощью данной технологии радар способен обнаружить даже F-35, американский истребитель пятого поколения.
Как сообщалось ранее сегодня, журнал Forbes написал, что «древние» российские системы ПВО армии Армении не справились с азербайджанскими беспилотниками в ходе войны в Нагорном Карабахе.
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