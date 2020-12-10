Forbes: «древние» российские системы ПВО армии Армении не справились с дронами Баку в войне в Карабахе

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10 декабря 2020, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]

Зенитно-ракетный комплекс С-300, MOD Russia / globallookpress.com

«Древние» российские системы ПВО, имеющиеся на вооружении армии Армении, не справились с азербайджанскими беспилотниками во время военного конфликта на территории Нагорного Карабаха. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном на страницах зарубежной прессы.

Как отмечает журнал Forbes, «сокрушительное поражение», нанесенное силами Баку Еревану, преподало тому жесткий урок о том, что современная военная техника быстро развивается.

В процитированной публикации говорится, что «древние» комплексы ПВО российского производства, состоящие на вооружении армянской армии, создавались для борьбы с самолетами, а не маленькими дронами. Использование данных аппаратов в ходе боевых действий позволило Азербайджану господствовать в воздушном пространстве над линией фронта и наносить эффективные удары по армянской пехоте.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что политолог Евгений Сатановский объяснил, почему российские системы РЭБ не помогли Еревану одержать победу в Нагорном Карабахе.